Увлажнение и больше авокадо: как ухаживать за кожей зимой
Советами о способах ухода за кожей в холодное время года поделилась врач-терапевт Ершовской амбулатории Тамара Смирнова. По ее мнению, для начала нужно позаботиться об увлажнении. Помогут в этом вопросе кремы. При этом не все они подойдут именно вашей коже, поэтому необходимо проконсультироваться со специалистом.
Ваша кожа — это зеркало здоровья организма, которая нуждается в уходе на постоянной основеТамара Смирноваврач-терапевт.
Еще один пункт — витамины и антиоксиданты. Зимой гораздо меньше солнца, а на прилавках редко встретишь свежие овощи и фрукты. Поэтому нужно добавить в свой рацион богатые витаминами продукты. Подсказка: поставщиком необходимых элементов может стать авокадо.
Также следует защищать капилляры. Кожа плохо реагирует на перепады температуры, поэтому нужно пользоваться специальным кремом. Он предотвратит шелушение и раздражение.
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Посоветовала врач избегать простуды. Рецепт знает каждый: нужно одеваться по погоде и как следует высыпаться. А для спокойного сна можно установить в квартире увлажнитель воздуха. С его помощью улучшается дыхание, а слизистая не пересыхает.