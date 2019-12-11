Увлажнение и больше авокадо: как ухаживать за кожей зимой

В московском регионе наступила зима. А это значит, что уходу за кожей нужно уделить особое внимание. Многие ошибочно полагают, что в этот период поддерживать ее здоровье не нужно — и зря.

Советами о способах ухода за кожей в холодное время года поделилась врач-терапевт Ершовской амбулатории Тамара Смирнова. По ее мнению, для начала нужно позаботиться об увлажнении. Помогут в этом вопросе кремы. При этом не все они подойдут именно вашей коже, поэтому необходимо проконсультироваться со специалистом.

Ваша кожа — это зеркало здоровья организма, которая нуждается в уходе на постоянной основе Тамара Смирнова врач-терапевт.

Еще один пункт — витамины и антиоксиданты. Зимой гораздо меньше солнца, а на прилавках редко встретишь свежие овощи и фрукты. Поэтому нужно добавить в свой рацион богатые витаминами продукты. Подсказка: поставщиком необходимых элементов может стать авокадо.

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Также следует защищать капилляры. Кожа плохо реагирует на перепады температуры, поэтому нужно пользоваться специальным кремом. Он предотвратит шелушение и раздражение.

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Посоветовала врач избегать простуды. Рецепт знает каждый: нужно одеваться по погоде и как следует высыпаться. А для спокойного сна можно установить в квартире увлажнитель воздуха. С его помощью улучшается дыхание, а слизистая не пересыхает.