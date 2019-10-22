Россияне выбрали самую ненужную бытовую технику

Первое место среди бесполезной бытовой техники заняла мультиварка. Почти каждый пятый россиянин посчитал это устройство ненужным для домашнего хозяйства. Помимо бессмысленных устройств опрос Hi-Tech Mail.ru показал и наиболее важные для граждан.

Россияне приобрели, но не используют хлебопечку, парогенератор, электрический обогреватель и робот-пылесос. Отношение к последнему устройству имеет и обратную сторону — около трети граждан, у кого нет этой техники, хотели бы купить ее домой, следует из опроса Hi-Tech Mail.ru, результаты которого сообщили «Известия».

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Среди других желаний россиян — посудомойка, кофеварка и увлажнитель воздуха. Машинка для сушки тоже вошла в список вещей, которые были бы в доме желанным приобретением.

Самые популярные предметы бытовой техники у россиян — стиральная машинка, пылесос, утюг, микроволновка (есть у 84% опрошенных), блендер (77%), мясорубка (62%). Обогреватель и мультиварка тоже присутствуют в домах россиян, однако они жалеют о потраченных деньгах.

При выборе бытовой техники большинство россиян (78%) обращают внимание на функциональность, 70% — на цену, а 60% — на производителя, отметило агентство Ura.ru.