Впервые с октября в России выявили менее 100 тысяч заразившихся коронавирусом за неделю

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России на этой неделе оказалось меньше 100 тысяч. Это произошло впервые с начала октября.

Данную информацию предоставил ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией. За прошедшие сутки в России выявили 12 742 новых случая коронавируса. Этот показатель не превышает 13 тысяч второй день подряд, сообщил оперштаб.

В наступившем году эпидемическая ситуация в России начала постепенно стабилизироваться. В стране началась масштабная вакцинация от коронавируса. Бесплатную прививку может сделать любой желающий во всех регионах. Специалисты уверены, что привить необходимо более половины населения РФ, чтобы сформировался коллективный иммунитет. После этого можно будет вернуться к нормальной жизни без ограничений.

20 февраля в нашей стране зарегистрировали уже третью вакцину от 2019-nCoV. Это препарат «КовиВак», который создали в Центре имени Чумакова.

Однако в мире появились новые штаммы коронавируса: «британский», «южноафриканский» и «бразильский». Известно, что «британский» отличается повышенной заразностью и поражает большее число людей. Также накануне рассказали о первом случае заражения человека птичьим гриппом. Это случилось на юге России.