Второй день подряд в России выявлено менее 13 тысяч случаев коронавируса

сле сентябрьской вспышкиЗа сутки в России выявили 12 742 новых случая коронавируса. Этот показатель не превышает 13 тысяч второй день подряд, сообщил оперштаб.

За все время пандемии российские медики выявили 4 164 726 случаев ковида. В течение суток от болезни умерли 417 человек. Всего с марта прошлого года COVID-19 унес 83 293 жизни. Со вчерашнего дня болезнь победили еще 16 012 заразившихся. Почти за год выздоровели 3 713 445 пациентов.

В рейтинге регионов по числу выявленных случаев заболевания изменений не произошло. Первое место у Москвы (+1602), второе — у Санкт-Петербурга (+996), третье — у Московской области (+735).

В наступившем году эпидемическая ситуация в России начала постепенно стабилизировать. В стране началась масштабная вакцинация от коронавируса. Бесплатную прививку может сделать любой желающий во всех регионах. Специалисты уверены, что привить необходимо более половины населения РФ, чтобы сформировался коллективный иммунитет. После этого можно будет вернуться к нормальной жизни без ограничений.