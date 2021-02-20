Новый птичий грипп впервые передался человеку. Это случилось в России

Первый в мире случай инфицирования человека штаммом H5N8 вируса птичьего гриппа А зафиксировали в России. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Сегодня я хочу сообщить о важном научном открытии, которое сделали ученые научного центра „Вектор“ Роспотребнадзора. В Российской Федерации лабораторно подтвержден первый случай инфицирования человека вирусом гриппа А гриппа птиц H5N8», — сообщили РИА «Новости».

Ученые выделили генетический материал этого гриппа у семерых сотрудников птицефабрики на юге России, где в декабре 2020 года среди поголовья птиц была зарегистрирована вспышка. Все мероприятия по защите людей и животных были проведены в очень короткий срок. Дальнейшего развития ситуация не получила.

«Все люди, все семь человек, о которых я говорю сегодня, чувствуют себя хорошо, клиническое течение у них было очень легким», — отметила Попова. От человека к человеку вирус не передается.

В Южной Корее из-за птичьего гриппа уничтожили около 28 миллионов голов домашней птицы. Из-за дефицита резко возросли цены на мясо птицы и куриные яйца. Уничтожение такого количества животных отразилось на стоимости мяса птиц и куриных яиц. Власти страны предприняли меры для стабилизации цен. До 30 июня они отменили импортные тарифы на куриные яйца и семь видов продуктов птицеводства.