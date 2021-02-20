«ЭпиВакКорона» станет доступна для россиян старше 60 лет до конца февраля

Вакцина против коронавируса «ЭпиВакКорона» станет доступна для людей старше 60 лет до конца февраля. В этом уверен глава центра «Вектор» Ринат Максютов.

«В ближайшее время планируется внесение изменений в инструкцию по ее (вакцины — прим. ред.) применению. И я уверен, что уже до конца февраля добровольцам и жителям Российской Федерации старше 60 лет будет доступна в рамках гражданского оборота», — сказал он в эфире канала «Россия 24».

«ЭпиВакКорона» — одна из трех зарегистрированных в России вакцин. Первой в мире стала вакцина «Спутник V», ее зарегистрировали в августе 2020 года. Чуть позже лицензию получил и препарат от новосибирского центра «Вектор».

Премьер-министр Михаил Мишустин 20 февраля объявил, что в России зарегистрирована третья вакцина — «КовиВак» от Центра имени Чумакова. По словам Мишустина, 120 тысяч доз вакцины уже в марте поступят в гражданский оборот.

Препарат можно хранить полгода при температуре +2...+ 8 градусов. Клинические испытания «КовиВака» на детях и россиянах старше 60 лет должны стартовать в апреле.