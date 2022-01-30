Вирусолог заявил, что человек с «омикроном» становится заразным через несколько часов

Человек при заражении «омикрон»-штаммом коронавируса уже уже через несколько часов сам становится распространителем заразы. Об этом в эфире канала «Россия 1» рассказал глава Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций центра «Вектор» Александр Семенов.

«Из-за его быстрого размножения вы уже можете стать распространителем вируса не через три-четыре дня после заражения, а уже к вечеру», — сказал ученый.

При этом «омикрон» гораздо быстрее выводится из организма. По словам Семенова, это происходит примерно за неделю.

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее заявил, что ревакцинация «Спутником Лайт» дает стопроцентную защиту в том числе от «омикрона». При этом Гинцбург усомнился, что пандемия закончится при «омикроне», указав, что бесконечные множества новых мутаций коронавируса возникают прямо в эту секунду.

Ранее в России зафиксировали новую сублинию «омикрона», получившую обозначение BA.1.1. Она имеет добавленную мутацию, которая ранее уже встречалась в «мю»-штамме.

За минувшие сутки в России выявили более 120 тысяч случаев заражения коронавирусом. Это очередной максимум за весь период с начала пандемии.