Новая мутация «омикрона» появилась в России

В России появилась новая мутация «омикрона», получившая обозначение BA.1.1. Специалисты опасаются, что она обеспечит коронавирусу лучший уход от антител, написала газета «Известия».

Доля геномов по линии «омикрона», загруженных в российскую базу, содержит добавленную мутацию Spike: R346K, которая ранее встречалась в «мю»-штамме. Но заметных преимуществ новой мутации «омикрона» это пока не дает, рассказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Однако старший научный сотрудник кафедры иммунохимии УрФУ Михаил Болков отметил, что мутация R346K в «мю»-штамме при испытаниях на хомячках показала, что она способна ослабить действие моноклональных антител примерно в пять раз. И поэтому для защиты от такой мутации нужна большая концентрация антител.

Врач-иммунолог Николай Крючков ранее заявил о возможной новой вспышке «дельта»-штамма. Она может произойти из-за слабого иммунитета людей, перенесших «омикрон».