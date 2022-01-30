Ревакцинация «Спутником Лайт» дает стопроцентную защиту от «омикрона» на 3 месяца — Гинцбург
Директор НИЦЭМ Гамалеи Гинцбург: ревакцинированные «Спутником Лайт» защищены от «омикрона» на 100% на 3 месяца
Ревакцинация препаратом «Спутник Лайт» дает стопроцентную защиту в том числе от нового штамма коронавируса «омикрон». Об этом директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, ссылаясь на данные исследований, заявил в эфире телеканала «Россия 1».
По словам ученого, вируснейтрализующие антитела к «омикрон»-штамму есть у 75% вакцинированных «Спутником V».
«Если же взять сыворотку от людей, которые были бустированы „Спутником Лайт“, то в течение трех месяцев после бустирования 100% людей имело вируснейтрализующие антитела», — рассказал Гинцбург.
Директор Центра имени Гамалеи добавил, что «омикрон» вряд ли является последним штаммом коронавируса, поскольку SARS-CoV-2 продолжает мутировать.
Ранее вирусолог Сергей Нетесов высказал опасения, что пришедшая в страну пятая волна COVID-19 может продлиться до четырех месяцев, так как коллективный иммунитет против коронавируса у россиян пока недостаточно велик.