Ревакцинация препаратом «Спутник Лайт» дает стопроцентную защиту в том числе от нового штамма коронавируса «омикрон». Об этом директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, ссылаясь на данные исследований, заявил в эфире телеканала «Россия 1».

По словам ученого, вируснейтрализующие антитела к «омикрон»-штамму есть у 75% вакцинированных «Спутником V».

«Если же взять сыворотку от людей, которые были бустированы „Спутником Лайт“, то в течение трех месяцев после бустирования 100% людей имело вируснейтрализующие антитела», — рассказал Гинцбург.

Директор Центра имени Гамалеи добавил, что «омикрон» вряд ли является последним штаммом коронавируса, поскольку SARS-CoV-2 продолжает мутировать.

Ранее вирусолог Сергей Нетесов высказал опасения, что пришедшая в страну пятая волна COVID-19 может продлиться до четырех месяцев, так как коллективный иммунитет против коронавируса у россиян пока недостаточно велик.