facebook_pixel
    30 января 2022, 14:09

    Ревакцинация «Спутником Лайт» дает стопроцентную защиту от «омикрона» на 3 месяца — Гинцбург

    Директор НИЦЭМ Гамалеи Гинцбург: ревакцинированные «Спутником Лайт» защищены от «омикрона» на 100% на 3 месяца

    Анастасия Толокевич

    Ревакцинация препаратом «Спутник Лайт» дает стопроцентную защиту в том числе от нового штамма коронавируса «омикрон». Об этом директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, ссылаясь на данные исследований, заявил в эфире телеканала «Россия 1».

    Ревакцинация «Спутником Лайт» дает стопроцентную защиту от «омикрона» на 3 месяца — Гинцбург

    По словам ученого, вируснейтрализующие антитела к «омикрон»-штамму есть у 75% вакцинированных «Спутником V».

    «Если же взять сыворотку от людей, которые были бустированы „Спутником Лайт“, то в течение трех месяцев после бустирования 100% людей имело вируснейтрализующие антитела», — рассказал Гинцбург.

    Директор Центра имени Гамалеи добавил, что «омикрон» вряд ли является последним штаммом коронавируса, поскольку SARS-CoV-2 продолжает мутировать.

    Ранее вирусолог Сергей Нетесов высказал опасения, что пришедшая в страну пятая волна COVID-19 может продлиться до четырех месяцев, так как коллективный иммунитет против коронавируса у россиян пока недостаточно велик.