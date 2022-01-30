Число случаев коронавируса в России впервые превысило 120 тысяч за сутки

В России за последние сутки выявили рекордное число людей с коронавирусом — 121 228. Прирост составил больше восьми тысяч за 24 часа. Всего за время пандемии заболели уже 11 737 007 человек, по данным оперштаба по борьбе с COVID-19.

Больше всего новых случаев в Москве (+24 030), Санкт-Петербурге (+17 833) и Подмосковье (+11 434).

Госпитализированы в России за последние 24 часа 9883 человека — на на 32,2% меньше, чем днем ранее.

В России за все время пандемии от ковида скончались 330 728 человек (+617 за последние сутки). Выздоровели — 10 218 151 (+28 944 за сутки).

Пятая волна коронавируса вызвана штаммом «омикрон», который начал стремительно распространяться в российских регионах

Ранее инфекционист Николай Малышев предупредил россиян о предстоящих тяжелых неделях из-за ковида. По его словам, пока сложно делать прогноз о том, до каких максимальных цифр дойдет заболеваемость. Однако оптимистических прогнозов строит не приходится.

По мнению вирусолога Сергея Нетесова, коллективный иммунитет против коронавируса у россиян пока мал, поэтому пришедшая в страну пятая волна COVID-19 может продлиться до четырех месяцев.