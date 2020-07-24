Центр «Вектор» получил разрешение на клинические испытания вакцины

В Роспотребнадзоре рассказали, что центр «Вектор» уже получил разрешения на клинические испытания вакцины. Первые добровольцы получат прививку уже 27 июля.

«Центр „Вектор“ Роспотребнадзора получил 24.07 разрешение на проведение клинических испытаний вакцины, первые добровольцы будут вакцинированы 27.07 в рамках протокола клинических испытаний», — приводит слова из сообщения пресс-службы ведомства агентство ТАСС. Разрешения выдал Минздрав РФ.

О том, что первая российская вакцина от коронавируса уже готова сообщило Министерство обороны 21 июля, во вторник. Препарат сначала испытали на добровольцах, которые разделили на две группы. После ввода вакцины за самочувствие участников испытания пристально наблюдали в течение 28 дней. Никаких побочных эффектов или плохого самочувствия не было замечено. Все добровольцы уже находятся дома.

На третьем этапе испытаний пройдет вакцинирование 1600 россиян. Добровольцы получат препарата амбулаторно, в это же время начнется масштабирование производства. Пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что первыми вакцину получат люди из группы риска.