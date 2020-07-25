Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной

Вакцинация от коронавирусной инфекции в России будет проводиться на добровольной основе. С таким заявлением выступил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

Министр также отметил, что уже сейчас виден высокий интерес россиян к вакцинации против COVID-19, поэтому само вакцинирование будет проводиться поэтапно. В первую очередь препарат получат медики и те, кто чаще остальных сталкивается с большим количеством людей.

«Вакцинация будет добровольная, но мы видим, что интерес населения очень высокий, мы планируем (вакцинировать население) поэтапно, наращивая, сначала декретированные группы — медицинские работники, тех, кто чаще других сталкивается с большим количеством людей», — сказал Мурашко в эфире канала «Россия 1».

Сейчас, по словам министра, подходят к концу испытания вакцины, которую разработали в центре Гамалеи, разрешение на проведение клинических испытаний получает центр «Вектор».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что поставить прививку от коронавируса нового типа можно будет бесплатно. Прививочную кампанию начнут как только появится вакцина. По его словам, в основном ситуация в столице с коронавирусом улучшается.

На сегодня в России выявлено 806 720 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. При этом большая часть заболевших — 597 140 пациентов — уже побори вирус. Летальным исходом закончились 13 192 случая инфицирования, следует из данных «стопкоронавирус.рф».