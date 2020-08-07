Важность снятия ограничений на закупки препаратов от лейкоза и лимфомы объяснили

Россия сняла ограничения с госзакупок импортных лекарств для лечения лейкоза, лимфомы и редких заболеваний у детей. Такой шаг очень важен для пациентов, которым необходимо немедленное лечение.

Президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» Ирина Боровова рассказала «360», что снятия ограничений очень ждали. Организация занимается вопросом онкологических заболеваний крови, которые являются крайне серьезными.

«Начало лечения пациента должно происходить здесь и сейчас. Как только устанавливается диагноз, пациента нужно лечить. Но государственная машина часто не позволяла иметь запас препаратов для этих пациентов либо их очень быстро закупить. За последние годы мы видим действительно положительные шаги в этом направлении», — отметила Боровова.

Она добавила, что сейчас делаются попытки, чтобы закупки происходили быстрее и препараты были в учреждениях. При этом есть проблема, что в списке жизненно необходимых лекарств представлена довольно маленькая линейка препаратов.

«Поэтому у нас очень много обращений от детских гематологов, онкологов и пациентов, что лечение начинается не сразу. Пациент ждет, и очень долго приходится выбивать препараты, особенно те, которые не зарегистрированы в России», — пояснила президент организации.

По словам Борововой, аналоги дают побочные эффекты. На детей накопительные свойства таких эффектов очень пагубно влияют. Именно поэтому ассоциация выступала за применение в детской онкологии оригинальных препаратов и двух референтных, чтобы побочные проявления были минимальны.

«Конечно, когда государство принимает такие шаги, как в этот раз, это для нас большой праздник. У нас законодательство прописано очень хорошо, ни в одной стране такого нет. Наши пациенты, в принципе, могут получить абсолютно любое лечение. <…> Но, к сожалению, мы сталкиваемся с тем, что для этого нужен длительный период, которого чаще всего у пациента нет», — отметила Боровова.

Она подчеркнула, что каждый подобный шаг очень важен. Теперь главное, чтобы меры эффективно работали и быстро применялись, особенно в регионах.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин отменил ограничения для госзакупок зарубежных препаратов для лечения лейкоза и лимфомы. В список попали такие лекарства, как каспофунгин, филграстим, микафунгин, севофлуран, карбоплатин, вориконазол, ритуксимаб и флударабин.