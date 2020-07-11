Врачи назвали ранние признаки рака у детей

Родители могут еще на ранней стадии распознать у своего ребенка рак и отвести его к специалисту. Так, о злокачественных образованиях могут говорить смена поведения, потеря веса или аппетита.

«Об онкологии прежде всего может говорить резкая смена модели поведения. Например, ребенок перестал быть активным, играть со сверстниками, он вял, пассивен, рассеян, сонлив. Перемена в поведении — тревожный признак, именуемый гиподинамией, которая может перейти в адинамию», — рассказал детский онколог-хирург, руководитель научного отдела центра Специализированной помощи детям имени Войно-Ясенецкого Тимур Шароев «Вечерней Москве».

Кроме того, признаком развития болезни может быть отсутствие аппетита у ребенка или резкая потеря веса. В этом случае дети обычно отказываются от любимых продуктов или же вообще перестают есть. По словам медика, изменения в весе могут наблюдаться в течение двух или трех недель.

«Симптомом является также асимметрия тела, особенно в области грудной клетки и живота. Иногда можно прощупать в животе или под кожей конечностей уплотнения», — отметил Шароев.

Врач пояснил, что припухлости могут быть обычными ушибами, но если они не проходят несколько дней, то необходимо обратиться за помощью.

Руководитель отдела междисциплинарной онкологии Федерального научно-клинического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева Николай Жуков вовсе призвал идти к врачу при любых недомоганиях. Это могут быть проблемы с координацией движений или помутнение сознания.