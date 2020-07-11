Врачи назвали ранние признаки рака у детей
«Об онкологии прежде всего может говорить резкая смена модели поведения. Например, ребенок перестал быть активным, играть со сверстниками, он вял, пассивен, рассеян, сонлив. Перемена в поведении — тревожный признак, именуемый гиподинамией, которая может перейти в адинамию», — рассказал детский онколог-хирург, руководитель научного отдела центра Специализированной помощи детям имени Войно-Ясенецкого Тимур Шароев «Вечерней Москве».
Кроме того, признаком развития болезни может быть отсутствие аппетита у ребенка или резкая потеря веса. В этом случае дети обычно отказываются от любимых продуктов или же вообще перестают есть. По словам медика, изменения в весе могут наблюдаться в течение двух или трех недель.
«Симптомом является также асимметрия тела, особенно в области грудной клетки и живота. Иногда можно прощупать в животе или под кожей конечностей уплотнения», — отметил Шароев.
Врач пояснил, что припухлости могут быть обычными ушибами, но если они не проходят несколько дней, то необходимо обратиться за помощью.
Руководитель отдела междисциплинарной онкологии Федерального научно-клинического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева Николай Жуков вовсе призвал идти к врачу при любых недомоганиях. Это могут быть проблемы с координацией движений или помутнение сознания.