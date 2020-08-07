Ограничения на закупки препаратов от лейкоза и лимфомы сняли в России

«Речь идет о средствах из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Зарубежные медикаменты, включенные в этот список, не участвуют в аукционах, если есть аналогичные предложения хотя бы от двух производителей из стран ЕАЭС», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничение могло сильно влиять на состояние здоровья пациента из-за смены лекарства или его производителя.

В список пошли препараты: каспофунгин, филграстим, микафунгин, севофлуран, карбоплатин, вориконазол, ритуксимаб и флударабин. Перечисленные лекарства применяются при злокачественных опухолях в кровеносной и лимфоидной тканях, а также при редких заболеваниях у детей.

Постановление правительства вступает в силу с момента публикования и будет действовать до 31 декабря 2021 года.

4 августа по новому постановлению от правительства был расширен список стратегически важных лекарств, которые должны быть произведены в России.