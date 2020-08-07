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    07 августа 2020, 11:51

    Ограничения на закупки препаратов от лейкоза и лимфомы сняли в России

    Мария Шагиахметова

    Премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ, который снимает ограничения с госзакупок зарубежных препаратов для лечения лейкоза, лимфомы и редких заболеваний у детей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства страны.
    Ограничения на закупки препаратов от лейкоза и лимфомы сняли в России

    «Речь идет о средствах из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Зарубежные медикаменты, включенные в этот список, не участвуют в аукционах, если есть аналогичные предложения хотя бы от двух производителей из стран ЕАЭС», — говорится в сообщении.

    Отмечается, что ограничение могло сильно влиять на состояние здоровья пациента из-за смены лекарства или его производителя.

    В список пошли препараты: каспофунгин, филграстим, микафунгин, севофлуран, карбоплатин, вориконазол, ритуксимаб и флударабин. Перечисленные лекарства применяются при злокачественных опухолях в кровеносной и лимфоидной тканях, а также при редких заболеваниях у детей.

    Постановление правительства вступает в силу с момента публикования и будет действовать до 31 декабря 2021 года.

    4 августа по новому постановлению от правительства был расширен список стратегически важных лекарств, которые должны быть произведены в России.

    Новости SMI.FM