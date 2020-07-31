Назван внешний признак рака легких

К симптомам онкологического заболевания относятся затрудненное дыхание, кашель, головные боли и неприятные ощущения в области грудной клетки. При этом прогрессирующая злокачественная опухоль может заявить о себе опухшим лицом.

Развитие онкологии в легких влияет на кровоснабжение, именно из-за этого лицо опухает. Опухоль может давить на верхнюю полую вену — один из самых важных сосудов. Именно по нему кровь идет от верхней части тела обратно к сердцу. Если же этот сосуд блокируется, появляются отеки лица. Закупорка возможна из-за увеличения злокачественного новообразования в легких, написал «Царьград».

Ранее британская пенсионерка посетила маникюрный салон. Косметолог обратила внимание на измененную форму ногтей клиентки и посоветовала ей пройти обследование. В итоге выяснилось, что пожилая женщина болеет раком легких.