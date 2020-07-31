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    31 июля 2020, 14:41

    Назван внешний признак рака легких

    Алена Макаренко

    Рак легких можно определить по лицу. Его внешний признак назвали британские врачи, сообщило издание Express со ссылкой на Национальную службу здравоохранения (NHS).
    Назван внешний признак рака легких

    К симптомам онкологического заболевания относятся затрудненное дыхание, кашель, головные боли и неприятные ощущения в области грудной клетки. При этом прогрессирующая злокачественная опухоль может заявить о себе опухшим лицом.

    Развитие онкологии в легких влияет на кровоснабжение, именно из-за этого лицо опухает. Опухоль может давить на верхнюю полую вену — один из самых важных сосудов. Именно по нему кровь идет от верхней части тела обратно к сердцу. Если же этот сосуд блокируется, появляются отеки лица. Закупорка возможна из-за увеличения злокачественного новообразования в легких, написал «Царьград».

    Ранее британская пенсионерка посетила маникюрный салон. Косметолог обратила внимание на измененную форму ногтей клиентки и посоветовала ей пройти обследование. В итоге выяснилось, что пожилая женщина болеет раком легких.

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