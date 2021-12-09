Вакцина должна помогать вырабатывать в 41 раз больше антител для защиты от «омикрона»

Вакцина от коронавируса должна помогать вырабатывать в 41 раз больше антител, чтобы защитить человека от нового штамма «омикрон». Такое мнение выразил заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. Энгельгардта, профессор, член-корреспондент РАН Петр Чумаков.

«При „омикроне“ нужно в 41 раз больше антител по сравнению с уханьским штаммом, чтобы нейтрализовать дозу вируса, потому что идет все-таки 32 мутации и 15 из них находятся как раз в области шипа, который взаимодействует с антителами», — заявил Чумаков в беседе с Ura.ru.

То есть, как объяснил собеседник издания, вирусу проще проскочить через эту защиту, особенно у тех, у кого прививка была давно и уровень антител упал, но еще остаются клетки памяти, поэтому иммунная система все равно будет подавлять инфекцию.

По сравнению с дельта-штаммом «омикрону» нужно будет в четыре раза больше нейтрализующих антител, отметил иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков. По его словам, это небольшая разница, это означает, что от тяжелого течения будет где-то такая же потеря, не больше, но в зависимости от вакцин.

«По степени тяжести эффективность может упасть на 10-15%», — отметил Крючков.

Новая волна заболеваемости коронавирусом, связанная с «омикрон»-штаммом, может случиться в России в конце декабря или в январе, считает врач-иммунолог Николай Крючков. Случаи заболевания новым штаммом в России уже выявлены, поэтому, по мнению специалиста, пятой волны коронавируса не избежать.

У двух россиян, которые заразились новым штаммом коронавируса «омикрон», болезнь протекает в легкой форме. Новых случаев инфицирования новой вариацией SARS-CoV-2 в России пока не выявили.

Основными симптомами «омикрона» являются заметная слабость, головная боль, снижение аппетита, температура и кашель, отметили в Роспотребнадзоре. При этом специалисты не исключают других свойственных COVID-19 повреждений органов.