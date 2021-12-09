Иммунолог Крючков сделал прогноз ситуации с коронавирусом в России

Новая волна заболеваемости коронавирусом, связанная с «омикрон»-штаммом, может случиться в России в конце декабря или в январе. Таким мнением с «Ридусом» поделился врач-иммунолог Николай Крючков.

Случаи заболевания новым штаммом в России уже выявлены, поэтому пятой волны коронавируса не избежать, считает специалист.

«В конце января рост заболеваемости будет очень выраженным, если „омикрон“ к этому времени уже значительно вытеснит „дельту“. В этом случае нас ждет волна еще больше, чем осенняя дельтовская. Но не исключено, что если „омикрон“ успеет какое-то значимое количество заражений вызвать, то до новогодних праздников рост начнется», — сказал он.

При таком развитии событий во многих регионах России могут объявить дополнительные нерабочие дни после новогодних праздников.