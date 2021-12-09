Стало известно о состоянии заразившихся «омикроном» россиян

COVID-19 у двух россиян, которые заразились штаммом «омикрон», протекает в легкой форме. Новых случаев инфицирования новой вариацией SARS-CoV-2 в России пока не выявили.

Состояние пациентов уточнил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, слова которого привело РИА «Новости».

«Там легкое течение», — подчеркнул глава Минздрава.

Мурашко добавил, что в России пока зафиксировали только два случая заражения «омикроном». Его нашли у россиян, вернувшихся из ЮАР. После прибытия в Россию в обсерватор отправили около 100 человек, из них 24 госпитализировали.

В Роспотребнадзоре отметили, что основными симптомами штамма «омикрон» являются заметная слабость, головная боль, снижение аппетита, температура и кашель. Специалисты не исключают других свойственных COVID-19 повреждений органов.