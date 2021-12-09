В Роспотребнадзоре назвали главные симптомы штамма «омикрон»

Основными симптомами заражения новым штаммом коронавируса «омикрон» стали заметная слабость, головная боль, снижение аппетита, температура и кашель. Об этом сообщила заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

«В настоящее время по анализу течения заболевания можно сказать, что, в первую очередь, у большинства больных отмечается выраженная слабость или усталость, повышение температуры тела до 38 градусов и выше, головные боли, снижение аппетита, кашель», — перечислила основные признаки инфицирования Руженцова.

При этом эксперт отметила, что и другие свойственные коронавирусу повреждения органов могут произойти при попадании в организм этого вида инфекции. По ее словам, сегодня у ученых не так много информации об «омикроне» и его проявлениях, но новые данные появятся уже скоро.

Недавно британские ученые заметили необычное проявление «омикрона» у детей — у них проявлялась сыпь на теле.