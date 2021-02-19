Некорректную заявку для одобрения «Спутник V» в ЕС опровергли

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) продолжает работу с Европейским агентством по лекарственным препаратам (EMA) для регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом говорится на официальной странице в Twitter разработчиков препарата.

Также в сообщении говорится, что появившаяся информация о некорректно поданной заявке для регистрации вакцины в Евросоюзе не соответствует действительности. Кроме того, авторы напомнили, что регулятор несколько дней назад назначил докладчика по экспертизе вакцины «Спутник V».

«РФПИ работает с EMA, чтобы начать постепенную экспертизу вакцины «Спутник V», — сообщили разработчики препарата.

Представитель Российского фонда прямых инвестиций сообщил, что ведомство подало заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в Европейском союзе 29 января 2021 года и запустил процесс подачи информации в Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА через процедуру постепенной экспертизы. Время необходимое для одобрения заявки определяет сам европейский регулятор.

Еще до одобрения EMA вакцину «Спутник V» начали использовать в Венгрии. Власти страны заключили прямое соглашение с РФПИ и дали одобрение на прививки российской вакциной.