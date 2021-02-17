EMA определило докладчика для экспертизы «Спутника V»

Европейское агентство лекарственных средств в ближайшее время должно начать экспертизу российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Докладчик для процесса уже назначен.

Разработчики препарата уже подали заявку на ее одобрение в ЕС. Информация об этом опубликована в Twitter вакцины.

Сейчас «Спутник V» ожидает начала постепенной экспертизы европейским регулятором и объявления об этом на официальном сайте агентства.

Запрос на одобрение вакцины станет следующим шагом разработчиков.

Российский препарат «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Его разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи при поддержке РФПИ. Вакцина показала 91,6% эффективности. Ее одобрили к применению уже в 29 странах. Хорватия намерена получить партию «Спутника V» до одобрения препарата европейским регулятором.

До третьей фазы клинических испытаний Минздрав допустил вакцину «Спутник Лайт». В отличие от уже применяемой вакцины этот препарат однокомпонентный.