Россия подала заявку на регистрацию «Спутника V» в ЕС

Россия подала документы для регистрации вакцины «Спутник V» в Евросоюзе 29 января. Об этом сообщили в РФПИ.

«РФПИ подал заявку на регистрацию вакцины Sputnik V в Европейском союзе 29 января 2021 года и запустил процесс подачи информации в Европейского агентства по лекарственным средствам ЕМА через процедуру постепенной экспертизы (rolling review)», — сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заявление фонда.

У фонда появилось официальное подтверждение от ЕМА о принятии заявки. Скорость одобрения заявки определяется самим Европейским агентством по лекарственным средствам.

Ранее стало известно, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» прошла этап научной консультации у лекарственного регулятора ЕС.

Российскую вакцину смогут поставлять в ЕС после получения от Еврокомиссии регистрационного удостоверения. Пока на рынке Евросоюза одобрены вакцины компаний Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca.

Препарат «Спутник V» уже получил одобрение на использование регуляторов Белоруссии, Аргентины, ОАЭ, Венгрии, Сербии, Боливии, Алжира и многих других стран. Сам препарат разработали специалисты Центра имени Гамалеи.