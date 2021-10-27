В регионах России зафиксировали нехватку коек в больницах для пациентов с коронавирусом

На сегодняшний день 1,3 миллиона россиян болеют ковидом, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Эта цифра выше, чем на пике прошлого сезона. Число коек в медучреждениях «вынужденно» увеличили, но сейчас в России свободны только 12% от коечного фонда.

Крайне тяжелая ситуация наблюдается в Севастополе, отметил «Коммерсант». В резерве остается 5% коечного фонда, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Коронавирусная ситуация в городе стала ухудшаться с середины сентября. На въезде в Севастополь появятся блокпосты для проверки QR-кодов с 30 октября по 7 ноября. Так власти намерены ограничить турпоток.

В Краснодарском крае развернуто 7,7 тысячи коек, из них свободна только 1451 (19%). На Ставрополье задействованы немногим более 4,5 тысячи инфекционных коек, свободно порядка 8,7%. При этом реанимационные койки заняты на 92,4%.

В Воронежской области уже заняты 90% от общего количества коек. В Курской области 25 октября было занято 93% от коечного фонда. Еще 50 коек готовы развернуть в местном онкоцентре и предоставить их пациентам с ковидом. Еще 18 октября губернатор Орловской области Андрей Клычков заявлял, что в регионе нет свободных коек для коронавирусных пациентов, но на прошлой неделе чиновники говорили про 93 свободные койки.

В Ульяновской области остаются свободными 184 койки. При этом два главных ковидных госпиталя Ульяновска полностью заполнены, свободных мест там нет.

В Забайкальском крае занято 94,9% коек. Немногим лучше ситуация в Иркутской области — там занято 89% койко-мест, — и Бурятии — занято 82,9% имеющихся коек.

В больницах УрФО уже занято 92% из выделенных мест. Накануне замгубернатора Свердловской области Павел Креков сообщил о 8% свободных коек, в Тюменской области заявляют о 12,2%. В ХМАО — Югре ситуация чуть лучше: 18% свободных мест. В Пермском крае свободных коек всего 15,4%.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за последнюю неделю количество выявленных случаев выросло на 14%, а госпитализаций — на 10%. Однако благодаря вакцинации в стационары попадает меньшее число пациентов, чем в предыдущие волны пандемии.

В связи с коронавирусом здравоохранение в Московской области работает на пределе, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Он отметил, что на сегодня 80% пациентов, которые находятся в больницах не проходили вакцинацию от коронавируса. На сегодня в подмосковных больницах работает 502 аппарата ИВЛ.