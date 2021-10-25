Холодильники для тел и блокпосты для QR-кодов. Как Крым оказался в ковидной опасности

В Крыму с начала октября устанавливаются ежесуточные антирекорды по заболеваемости COVID-19. В Симферополе намерены закупить мобильные холодильники для хранения тел умерших, поскольку морги не справляются с нагрузкой. А на въезде в Севастополь появятся блокпосты для проверки QR-кодов с 30 октября по 7 ноября. Многие россияне, несмотря на сложную обстановку, продолжают относиться к объявленным нерабочим дням, как к выходным, и планируют отдых в Крыму. Но желание поймать последние солнечные дни и устроить себе отпуск на полуострове очень опасно.

Новый антирекорд

В Крыму за сутки выявили 655 случаев заражения коронавирусом. Это очередной максимальный суточный показатель. За 24 октября всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на коронавирус, обследовано 7 252 человека, говорится на сайте министерства здравоохранения региона.

Максимальные с начала пандемии показатели в Крыму ежедневно регистрируют со 2 октября, когда впервые выявили 421 случай.

Источник фото: РИА «Новости»

«На данный момент в медицинских учреждениях развернуто 4719 коек. Лечение получают 11 224 человека, 6615 находятся на амбулаторном лечении, 4609 — на стационарном», — заявил врио министра здравоохранения РК Константин Скорупский. Его слова привело РИА «Новости». Крым.

Блокпосты в Севастополе

На въезде в Севастополь появятся блокпосты, на которых у въезжающих в город туристов будут проверять QR-коды, сообщил «Интерфакс».

Пускать по кодам, которые подтверждают вакцинацию или перенесенный в течение полугода ковид, в город будут только в течение нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Таким решением в Севастополе намерены ограничить турпоток.

Источник фото: РИА «Новости»

Распоряжение об установке блокпостов дал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Подобная мера, как он уточнил, уже применялась в прошлом году, а QR-код проверяют и у местных жителей.

Несмотря на данные об отмене броней в отелях после введения ограничений, многие гости могут решить разместиться в частном секторе, объяснил Развожаев.

«Есть люди, которые воспринимают нерабочие дни как выходные, и планируют себе отпуска, поездки, в том числе на полуостров и в Севастополь. Мы устанавливаем нерабочие дни, чтобы изменить ситуацию с ковидом. Наплыв людей без прививок нам точно в эти дни не нужен», — привела «Российская газета» слова главы города.

Пункты проверки QR-кодов будут действовать на автодорогах, а также на железнодорожном вокзале, уточнили в пресс-службе правительства Севастополя. Проехать также можно будет с отрицательным ПЦР-тестом.

Переполненные морги Симферополя

Моргу в Симферополе купят мобильный холодильник для хранения тел умерших, поскольку емкости морга не хватает, чтобы соблюдать температурный режим, сообщил сайт kp.ru.

Врио министра здравоохранения РК Константин Скорупский заверил, что отделению судебно-медицинской экспертизы выделят деньги, чтобы хранить тела умерших в нормальном виде.

Медицина в Крыму «в стрессе»

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что медицина республики находится в стрессе от количества вызовов «скорой». Он поручил увеличить число экипажей.

Источник фото: РИА «Новости»

«Вызовов большое количество и увеличивается. Не справляется у нас, в стрессе сегодня находится медицина из-за количества вызовов», — сказал Аксенов на совещании в крымском правительстве.