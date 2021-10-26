В Подмосковье 80% коронавирусных пациентов в больницах не проходили вакцинацию

В связи с коронавирусом здравоохранение в Московской области работает на пределе, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Он отметил, что на сегодня 80% пациентов, которые находятся в больницах не проходили вакцинацию от коронавируса.

В эфире телеканала «Россия 1» Воробьев отметил, что в регионе большое коронавирусными больными занято большое количество коек, «они есть, но, соответственно, 10 тысяч лежит на койках».

«Мы видим, что сегодня 80% [пациентов] на койках — люди невакцинированные. Мы видим достаточно агрессивный вирус, распространение заболевания за более короткие сроки — два-три дня», — отметил губернатор Московской области.

В Московской области от коронавируса вакцинировались 3,7 миллиона человек. Из них заражаются менее 1%, рассказала глава Минздрава Подмосковья Светлана Стригункова. Она уточнила, что, если посмотреть по подмосковным стационарам, по тому, сколько в них поступает людей, уже прошедших вакцинацию в какое-то время за весь период пандемии, эта цифра составляет где-то 15%. При этом у этих людей даже при поступлении в стационары заболевание проходит в более легкой форме по сравнению с теми, кто не вакцинировался.