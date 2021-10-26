В Подмосковье 502 пациента с коронавирусом подключены к ИВЛ

На сегодня в подмосковных больницах работает 502 аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), это количество — рекордное, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Здравоохранение работает на пределе у нас, большое количество коек занято. Они есть, но, соответственно, 10 тысяч лежит на койках. Большое количество кислорода надо. <…> У нас рекордное количество ИВЛ сегодня работает — 502 на сегодняшнее утро», — сообщил Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

По словам губернатора, такие цифры — свидетельство того, что ситуация очень напряженная.

В Подмосковье выявляют больше случаев коронавируса, чем в любую из прошедших волн. Ситуация критическая, заболеваемость растет еще с середины сентября, рассказала глава областного Минздрава Светлана Стригункова. В Московской области объявили нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. Ранее жителям Подмосковья рассказали, что не будет работать в ковидные выходные.