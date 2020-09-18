В Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом

К пятнице, 18 сентября, коронавирус в Москве выявили у 805 человек. Общее число зараженных составило 274 808. Вылечились и смогли победить болезнь с начала распространения возбудителя 235 136 человек, из них 1107 за последний день.

Оперативный штаб Москвы напомнил, что при любых симптомах ОРВИ лучше остаться дома, но не заниматься самолечением, а вызвать врача.

«Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих», — призвали в оперативном штабе.

Сегодня стало известно, что в российские аптеки поступят лекарства для лечения коронавирусной инфекции в амбулаторных условиях «Арепливир» и «Коронавир». Приобрести их можно будет только после консультации врача и по рецепту. Цены на препараты составят 12 320 рублей и 11 550 соответственно. Продажу лекарств в розницу одобрил Минздрав. Но опрошенные «360» фармацевты увидели в этом решении риск для пациентов.