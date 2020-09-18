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    18 сентября 2020, 15:32

    Названа розничная цена российского препарата от коронавируса

    Анатолий Минкин

    Российский препарат от коронавируса «Арепливир», разрешенный Минздравом для амбулаторного лечения, скоро появится в аптеках. Цена одной упаковки составит 12 320 рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на генерального директора компании-производителя Андрея Младенцева.
    Названа розничная цена российского препарата от коронавируса

    Он уточнил, что одна упаковка содержит 40 таблеток по 200 миллиграммов. По словам руководителя компании, цена в рознице должна быть такой же, как и по государственным поставкам.

    «Мгновенно везде он не появится. Мы не имели возможности завезти за месяц препарат во все аптеки страны, потому что мы фактически вчера получили постоянное регистрационное удостоверение и мы должны на упаковках печатать выходные параметры», — пояснил Андрей Младенцев.

    Приобрести препарат можно только по рецепту и применять в первые 24 часа после признаков заражения коронавирусом. По словам руководителя компании, осложнений по итогам клинических испытаний у добровольцев не выявили.

    Первые поставки «Арепливира» в аптеки начнутся 21 сентября. Это уже третий российский препарат от коронавируса, который получил лицензию Минздрава России. Ранее одобрение получили «Фавипиравир» и «Авифавир».

    Новости SMI.FM