Названа розничная цена российского препарата от коронавируса

Он уточнил, что одна упаковка содержит 40 таблеток по 200 миллиграммов. По словам руководителя компании, цена в рознице должна быть такой же, как и по государственным поставкам.

«Мгновенно везде он не появится. Мы не имели возможности завезти за месяц препарат во все аптеки страны, потому что мы фактически вчера получили постоянное регистрационное удостоверение и мы должны на упаковках печатать выходные параметры», — пояснил Андрей Младенцев.

Приобрести препарат можно только по рецепту и применять в первые 24 часа после признаков заражения коронавирусом. По словам руководителя компании, осложнений по итогам клинических испытаний у добровольцев не выявили.

Первые поставки «Арепливира» в аптеки начнутся 21 сентября. Это уже третий российский препарат от коронавируса, который получил лицензию Минздрава России. Ранее одобрение получили «Фавипиравир» и «Авифавир».