Названа розничная цена второго российского препарата от коронавируса
«На сегодняшний день „Р-Фарм“ устанавливает отпускную цену на уровне 11 550 рублей», — привело РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
Минздрав 17 сентября разрешил применять два российских препарата при амбулаторном лечении COVID-19. Оба лекарства носят международное непатентованное наименование «Фавипиравир». Раньше эти препараты использовались только для лечения пациентов в стационарах.
Ранее генеральный директор компании-производителя Андрей Младенцев сообщил, что скоро в аптеках можно будет купить препарат от коронавируса «Арепливир». Цена одной упаковки лекарства составит 12 320 рублей. За эту стоимость можно будет купить 40 таблеток по 200 миллиграммов. Первые поставки «Арепливира» в аптеки начнутся 21 сентября.
При этом депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко отметил, что называть цену лекарства раньше его характеристик очень странно. По его словам, это больше похоже на маркетинговый ход.
Группа компаний «Р-Фарм» занимается разработкой и производством высокотехнологичных лекарственных средств и медицинского оборудования. Специалисты компаний работают в России, США, Германии, Японии и странах СНГ.