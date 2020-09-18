Названа розничная цена второго российского препарата от коронавируса

Препарат от коронавируса обойдется россиянам в 11 550 рублей. Именно столько будет стоить упаковка «Коронавира» с 50 таблетками. Об этом сообщили в пресс-службе компании-производителя «Р-Фарм».

«На сегодняшний день „Р-Фарм“ устанавливает отпускную цену на уровне 11 550 рублей», — привело РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Минздрав 17 сентября разрешил применять два российских препарата при амбулаторном лечении COVID-19. Оба лекарства носят международное непатентованное наименование «Фавипиравир». Раньше эти препараты использовались только для лечения пациентов в стационарах.

Ранее генеральный директор компании-производителя Андрей Младенцев сообщил, что скоро в аптеках можно будет купить препарат от коронавируса «Арепливир». Цена одной упаковки лекарства составит 12 320 рублей. За эту стоимость можно будет купить 40 таблеток по 200 миллиграммов. Первые поставки «Арепливира» в аптеки начнутся 21 сентября.

При этом депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко отметил, что называть цену лекарства раньше его характеристик очень странно. По его словам, это больше похоже на маркетинговый ход.

Группа компаний «Р-Фарм» занимается разработкой и производством высокотехнологичных лекарственных средств и медицинского оборудования. Специалисты компаний работают в России, США, Германии, Японии и странах СНГ.