«Арепливир» ударит по коронавирусу и кошельку. Но высокая цена может защитить от самолечения

«Промомед» первым объявил о начале продаж препарата от коронавируса «Арепливир» в российских аптеках. Купить его можно будет уже 21 сентября. Предварительная розничная стоимость составит 12 320 рублей за упаковку. Приобрести его можно только по назначению врача для лечения в амбулаторных условиях. Фармацевты увидели риск в выпуске препарата на розничный рынок. И высокая цена от этого него может только уберечь.

Разрешенный Минздравом

Продавать препарат «Арепливир» в аптеках разрешил Минздрав. Об этом рассказал директор компании-производителя «Промомед» Андрей Младенцев. Он подчеркнул, что 21 сентября поставки только начнутся. Некоторым регионам придется подождать, пока груз до них доедет.

«Мгновенно везде он не появится. Мы не имели возможности завезти за месяц препарат во все аптеки страны, потому что мы фактически вчера получили постоянное регистрационное удостоверение и мы должны на упаковках печатать выходные параметры», — рассказал представитель компании.

Приобрести препарат можно только по рецепту. В одной упаковке содержится 40 таблеток по 200 миллиграммов каждая.

Согласно справочнику лекарственных средств VIDAL, в первый день нужно принимать по 1600 миллиграмм препарата, дальше по 600 миллиграммов два раза в сутки. Курс лечения составляет 10 дней. Таким образом одному пациенту потребуется 62 таблетки или две упаковки препарата.

«Люди должны понимать — это серьезное лекарство»

Экономические показатели производства «Арепливира» неизвестны, но можно предположить, что цена формировалась из стоимости сырья для создания этого препарата, поделилась своими мыслями фармацевт Ирина Булыгина.

«Насколько я предполагаю, что большая доля цены приходится на сырье. ФАС проверяет такие вещи. Я не думаю, что тут можно, как говорят, наживаться. Это совсем не про эту тему. Если они заявили об этом, то это производство было экономически обосновано», — заявила она и уточнила, что даже с наполнение рынка и увеличения количества выпущенных в продажу упаковок с таблетками, себестоимость у них не упадет.

Фармацевт подчеркнула, что все препараты интерфероны достаточно дороги в производстве. Раньше их применяли для лечения гепатита С. Стоимость курса лечения составляла один миллион рублей.

Все эти препараты применялись только в стационаре. Никогда врач амбулаторно, когда он приходил на прием к больному, их не выписывал Ирина Булыгина Фармацевт.

По ее прогнозу, спрос на препарат будет. Всегда найдутся люди, которые готовы заплатить такие деньги без особого ущерба для себя. Но назначать такой препарат может только врач, потому что противопоказаний у него очень много.

«Я видела последнюю рекомендацию Минздрава по лечению коронавируса, там несколько схем. Этот препарат входит, но это не панацея. Там есть еще куча препаратов, которые назначают и они работают в комплексе», — рассказала она.

По словам фармацевта, самое опасное, что сейчас может быть, это повторение ситуации с антибиотиками, когда россияне спокойно в открытую покупают их в аптеках при любых признаках простуды.

В аптеке радостно вам продадут этот препарат, потому что для них это заработок. Но люди должны понимать, что это серьезное лекарство, которое отпускается только по рецепту и только по назначению врача Ирина Булыгина Фармацевт.

При этом фармацевт отметила, что такое нужное лекарство нужно включать в перечень жизненно важных лекарств, чтобы льготники могли получать их бесплатно или с большой льготой.

«Я думаю, что при такой пандемии государство должно на этой пойти. Но этот один препарат просто не панацея», — подчеркнула она.

На момент написания материала Минздрав объявил, что в перечень жизненно важных лекарств включат фавипиравир — это основное лекарственное вещество всех сегодняшних препаратов от коронавируса. Отличаются они только вспомогательными веществами. Под каким именно названием лекарство от коронавируса появится в списке Минздрава, пока неизвестно.

Строгий контроль

Продажа «Арепливира» должна проходить под строгим контролем, чтобы граждане не покупали его про запас, а использовали только по назначению врача. Об этом заявил эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов.

Препарат сам по себе небезопасный и при бесконтрольном применении может иметь серьезные последствия для здоровья Николай Беспалов Эксперт фармацевтического рынка.

По его словам, если его принимает беременная женщина, то это может привести к врожденному уродству будущего ребенка.

Эксперт не исключил, что столь высокая цена отчасти и продиктована тем, чтобы покупали препарат только по необходимости и при условии, что рецепт на него выпишет врач. Также он уточнил, что лекарства производство обходится компании достаточно дорого, спрос на препарат сейчас высок во всем мире, поэтому дешевым он быть просто не может.

Было бы рационально обеспечить этим препаратом на уровне больниц. Потому что при постановке диагноза, при подтверждении диагноза, при изучении всех сопутствующих состояний врач мог бы принять решение о назначении этого препарата Николай Беспалов Эксперт фармацевтического рынка.

Контроль за продажей рецептурных препаратов в России пока налажен очень плохо, поэтом выпуск на розничный рынок столь сильного лекарства вызывает у специалистов опасения.