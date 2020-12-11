В Минздраве назвал условие для спада пандемии в России

Он отметил, что пока вакцинация только началась, но в министерстве надеются, что она повлияет на течение пандемии.

«Пандемия придет к концу, когда она станет управляемой. Управлять пандемией можно только вакциной или препаратом, который непосредственно быстро влияет на саму инфекцию», — пояснил он.

По словам Гриднева эффект от вакцинации может появиться только к середине следующего года, когда количество новых случаев заражения начнет снижаться.

«Будем с вами надеяться, что в 2021 году, в середине, мы увидим, что пандемия будет из нашей жизни уходить», — сказал он.

До ближайшего понедельника вакцина от коронавируса поступит во все регионы России. Пока препарат еще не доставили только на Чукотку и в Магаданскую область, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Он отметил, что первые дозы препарата предназначены для врачей и учителей, которые входят в группы риска.

«Газета.ru» напомнила, что доставка вакцины в Магадан пройдет в воскресенье, 13 декабря, а на Чукотку препарат доставят в понедельник, 14 декабря.

Московская область уже проводит вакцинацию людей, входящих в группы риска. Прививку получили уже 6,5 тысяч жителей половина из которых медики. До конца этой недели в регион доставят еще 10 тысяч доз препарата от коронавируса, чтобы начать масштабную вакцинацию. О том, кому предназначена прививка, как ее получить можно узнать в материале «360».