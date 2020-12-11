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    11 декабря 2020, 16:30

    Названы регионы России, которые последними получат «Спутник V»

    Анатолий Минкин

    Все регионы России, за исключением Магадана и Чукотки, получили партии вакцины «Спутник V». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявлением главы Минпромторга Дениса Мантурова.
    Названы регионы России, которые последними получат «Спутник V»

    По словам министра, прибывшие в регионы препараты предназначены для вакцинации врачей и учителей. Он отметил, что президент поставил задачу до конца недели доставить препарат во все регионы, чтобы привить медиков, учителей и военных.

    «Задача эта выполнена: во все регионы уже поставка осуществлена, за исключением двух: это Магадан и Чукотка», — сказал Мантуров. Он уточнил, что в два оставшихся региона препарат доставят к понедельнику.

    Разработанная в Центре имени Гамалеи вакцина «Спутник V» стала первым в мире зарегистрированным препаратом от коронавируса. Она предназначена для людей в возрасте от 18 до 60 лет. Вакцину ставят внутримышечно в два этапа с разницей в 21 день. После укола врачи советуют отказаться от физических нагрузок, посещения бань и саун, употребления алкоголя.

    В Московской области прививку уже сделали 6,5 тысячи жителей, половина из которых — медицинские работники. Масштабная вакцинация в Подмосковье начнется 15 декабря. Как рассказал губернатор Андрей Воробьев, на этой неделе в регион доставят еще 10 тысяч доз вакцины.

    Записаться на процедуру жители смогут онлайн в Единой медицинской информационно-аналитической системе.

    «360» рассказал об основных условиях для прохождения вакцинации.