Названы регионы России, которые последними получат «Спутник V»

По словам министра, прибывшие в регионы препараты предназначены для вакцинации врачей и учителей. Он отметил, что президент поставил задачу до конца недели доставить препарат во все регионы, чтобы привить медиков, учителей и военных.

«Задача эта выполнена: во все регионы уже поставка осуществлена, за исключением двух: это Магадан и Чукотка», — сказал Мантуров. Он уточнил, что в два оставшихся региона препарат доставят к понедельнику.

Разработанная в Центре имени Гамалеи вакцина «Спутник V» стала первым в мире зарегистрированным препаратом от коронавируса. Она предназначена для людей в возрасте от 18 до 60 лет. Вакцину ставят внутримышечно в два этапа с разницей в 21 день. После укола врачи советуют отказаться от физических нагрузок, посещения бань и саун, употребления алкоголя.

В Московской области прививку уже сделали 6,5 тысячи жителей, половина из которых — медицинские работники. Масштабная вакцинация в Подмосковье начнется 15 декабря. Как рассказал губернатор Андрей Воробьев, на этой неделе в регион доставят еще 10 тысяч доз вакцины.

Записаться на процедуру жители смогут онлайн в Единой медицинской информационно-аналитической системе.

«360» рассказал об основных условиях для прохождения вакцинации.