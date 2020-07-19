Ученый рассказал о самочувствии добровольцев на испытаниях вакцины от коронавируса

Все участники эксперимента чувствуют себя хорошо. Среди них есть и те, кого уже выписали, и те, кто еще находится под наблюдением врачей в стационаре.

«Да, все в порядке, домой все хотят уже поскорее», — отметил Тарасов.

Некоторых участников тестирования вакцины отправили домой 15 июля. Добровольцев из второй группы планируют выписать из клиники 20 июля.

Вакцину разработали сотрудники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Клинические испытания начались в Сеченовском университете 18 июня. Они также проводятся на добровольцах в госпитале имени Бурденко Минобороны России.

К исследованиям присоединилась группа полностью здоровых людей. У некоторых участников эксперимента накопилась психологическая усталость из-за вынужденной самоизоляции и периода обсервации, когда они лежали в одноместных палатах. Некоторые из них получили психологическую помощь. После испытаний добровольцы вышли «живыми, здоровыми и достаточно бодрыми духом».

Созданная вакцина защитит от коронавируса более чем на два года.

Первая промышленная партия вакцины появится в России уже в начале осени.