Созданная в России вакцина защитит от COVID-19 на два года

Созданная в Национальном исследовательском центре (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Министерством обороны РФ вакцина защитит от коронавируса более чем на два года.

Об этом каналу «Звезда» сообщил директор НИЦ Александр Гинцбург. Он объяснил, что вакцина делается дважды, но ген вводится на разных носителях. По словам эксперта, это дает возможность «не просто получить защитный протективный иммунитет, но получить его на увеличенный период времени».

Александр Гинцбург подчеркнул, что столь длительное действие препарата удалось доказать при совместной работе с Минобороны в африканской Гвинее над вакцинами против вируса Эболы.

На это неделе в госпитале Бурденко вакцина была введена 18 добровольцам. Половина получила один компонент препарата, половина — второй.