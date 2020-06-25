Назван срок появления первой промышленной партии вакцины от коронавируса в России

«Мы все ждем обещанных сроков — это начало осени. [Ждем] для того, чтобы получить первую производственную партию вакцины», — заявила Попова.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи начнет промышленное производство вакцины от коронавируса в сентябре.

Разработкой вакцины, помимо специалистов НИИ имени Гамалеи, занимаются ученые в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора и в Санкт-Петербургском институте вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства.

Сейчас в России проходят клинические испытания вакцины от нового вируса. Препарат тестируют на добровольцах. Всего в испытаниях принимают участие 38 добровольцев. 18 из них получили лекарство 18 июня. В понедельник, 22 июня, препарат ввели еще 20 добровольцам. Сразу после процедуры, в первые часы после вакцинации, у них поднялась температура и начала болеть голова.