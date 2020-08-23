Центр Чумакова подал заявку на клинические испытания вакцины от COVID-19

Федеральный научный центр Чумакова подал документы в Минздрав, чтобы начать клинические испытания препарата от коронавируса. Об этом сообщил генеральный директор центра Айдар Ишмухаметов.

«Сегодня мы направили в Министерство здравоохранения Российской Федерации все необходимые документы для проведения полноценных клинических испытаний вакцины против COVID-19. Ждем разрешения на их проведение и рассчитываем завершить клинические испытания в октябре текущего года», — привел ТАСС слова Ишмухаметова.

По словам генерального директора, в исследованиях будут участвовать более трех тысяч человек. Такое количество соответствует правилам ВОЗ и других международных регуляторов. Все доклинические испытания специалисты медучреждения уже успешно завершили.

«Доклинические исследования нашей вакцины показали формирование стойкого иммунного ответа. После успешного завершения клинических исследований массовое производство нашей вакцины можно будет развернуть уже в ноябре текущего года», — рассказал Ишмухаметов.

Он добавил, что препарат будут выпускать в жидком виде. Для вакцинации потребуется две дозы, которые будут вводить человеку с двухнедельным перерывом.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что российские производители планируют выпускать ежемесячно 1,5-2 миллиона доз вакцин от COVID-19. Такой объем удастся нарастить уже к концу 2020 года.