«Пройдут месяцы и месяцы»: власти Москвы обозначили сроки массовой вакцинации от коронавируса

«Пройдут месяцы и месяцы, несмотря на то, что вакцина зарегистрирована. Будут проходить пострегистрационные исследования, будут запускаться в гражданский оборот сначала небольшие партии. Все равно это несоизмеримо с тем, сколько мы прививаем от гриппа», — заявил Собянин.

Столичный градоначальник подчеркнул, что массовая вакцинация москвичей все же необходима, пишет «Царьград». Ситуация с коронавирусом в Москве остается стабильной, однако говорить о победе над инфекцией пока нельзя. Столичные врачи каждые сутки выявляют около 700 случаев COVID-19, а в больницы кладут от 300 до 400 человек.

Всего столичные врачи с начала пандемии выявили 257 124 случая COVID-19. От последствий заражения коронавирусом умер 4731 человек.