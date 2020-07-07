ВОЗ отправилась на помощь к Туркмении. COVID-19 там запретили, но вирус и правда может быть слабо распространен

Коронавируса в Туркмении нет?

Специалисты ВОЗ прилетели в Туркмению чартерным рейсом местных авиалиний. Основная цель визита иностранных сотрудников — консультации со специалистами системы здравоохранения по поводу реагирования страны на эпидемию. Эксперты посетят медицинские учреждения, центры общественного здравоохранения, лаборатории и другие учреждения на национальном, региональном и городском уровнях и пункты въезда.

По официальным данным, в стране нет ни одного случая заражения новым вирусом. Те же, кто пытается обезопасить себя от смертельной болезни и носит маски и перчатки, рискуют быть оштрафованными за нарушение общественного порядка.

Ранее глава Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов решил создать мессенджер для распространения якобы достоверной информации. Президент также поручил местным журналистам зарегистрироваться в популярных социальных сетях и оповещать народ и другие страны об успехах Туркменистана, «достигаемых во всех секторах национальной экономики». Более того, весной в СМИ появилась информация, что руководство государства запретило публицистам употреблять слово «коронавирус» в своих материалах. Его исключили из специальной брошюры, которую Министерство здравоохранения рассылает в учебные заведения, больницы и на рабочие места.

«Очень закрытая страна»

«Туркмения — очень закрытая страна в информационном плане как для внешних наблюдателей, так и внутри страны. То есть она закрыта не только в плане коронавируса, а в целом полна разного рода запретов. Я, например, общаюсь с людьми в Туркмении по телефону и мессенджерам. И знаю, что лучше не затрагивать, скажем так, не то что политические, а общественно значимые темы», — заявил в разговоре с «360» эксперт по Среднему Востоку и Центральной Азии, доктор исторических наук Александр Князев.

По его словам, местные жители попросту остерегаются разговаривать на острые темы, а коронавирус — очередной пример закрытости государства. При этом собеседник полагает, что в Туркмении COVID-19 все же не так распространен, как в ряде других стран.

Конечно же, коронавирус есть в Туркмении. Но и без того маленькое население государства разбросано по огромной территории локально. Большая часть страны — пустыни, по которым раскиданы оазисы. То есть коммуникации между этими оазисами объективно ограничены. Мне кажется, что угроза заражения в этом государстве не очень велика Александр Князев эксперт по Среднему Востоку и Центральной Азии.

При этом, по словам Князева, ВОЗ и ранее пыталась попасть в страну. Правда, визит отложили. В любом случае даже такой закрытый режим все равно вынужден так или иначе контактировать с внешним миром. Последний оказывает определенное давление на местные власти, когда все страны озабочены одной проблемой. «Туркмения вынуждена где-то подчиняться и играть по правилам международного сообщества», — заключил специалист.