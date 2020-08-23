Власти раскрыли, сколько доз вакцины от СОVID-19 Россия будет производить к концу года

Российские предприятия к концу 2020 года начнут выпускать 1,5-2 миллиона доз вакцин от COVID-19 каждый месяц. В будущем объем производства увеличат до шести миллионов, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Мы исходим из того, что уже в этом месяце будет наработка около 30 тысяч вакцин — до конца августа. И с сентября, с учетом подключения обозначенных предприятий, мы будем кратно наращивать объемы и к концу года должны выйти на производство порядка 1,5-2 миллионов доз в месяц», — заявил министр телеканалу «Звезда».

Он добавил, что постепенно предприятия смогут выйти на объемы до шести миллионов доз препарата. Мантуров подчеркнул, что Россия рассматривает возможность поставки лекарства в другие страны. Но в первую очередь вакциной обеспечат россиян.

Ранее глава Минпромторга отмечал, что поставки российского препарата от COVID-19 могут начаться весной 2021 года. Заниматься производством препарата хотят компании «Генериум», «Биннофарм» и «Р-фарм». По словам директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, массовая вакцинация жителей России стартует в сентябре. За месяц специалисты смогут произвести достаточное количество лекарства.