Толстой призвал поменять подход по информированию россиян о важности вакцинации

Низкий уровень вакцинации от коронавируса среди россиян объясняется тем, что у людей нет ответов, на задаваемые вопросы о препарате. Ученые и эксперты не смогли объяснить важности прививок, а действовали по принципу «мы сказали, а вы делайте». Об этом в своем Telegram-канале написал вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Он подчеркнул, что позиция специалистов подорвала доверие россиян к вакцине от коронавируса.

«Пора сказать прямо: информационную кампанию по борьбе с коронавирусом и объяснению людям необходимости вакцинации государство проиграло», — подчеркнул Толстой.

Депутат призвал поменять подход, давать ответы, направлять и объяснять людям, какую роль сегодня играет вакцинация, какие есть побочные эффекты и почему привитые тоже заболевают. Толстой подчеркнул, что нельзя заставить россиян просто поверить на слово.

«Только так мы сможем переломить недоверие граждан. А врачам, ежеминутно спасающим жизни, я могу выразить только безмерную благодарность. Их труд неоценим», — подытожил он.

В субботу, 16 октября, оперативный штаб сообщил о двух суточных антирекордах. Количество зараженных увеличилось сразу на 33 208 человек. Это самый большой прирост с начала пандемии. Умерли за сутки 1002 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Это тоже максимальный показатель за все время распространения возбудителя.

По данным оперштаба, прививку первым компонентом сделали 51 018 767 человек. Оба этапа прививки прошли 47 558 639 россиян. Общий показатель коллективного иммунитета с учетом переболевших составил 45%. При этом специалисты неоднократно говорили, что опасность заражения снижается при иммунитете у 80% населения. Лучше всего, если это будет прививка.

О низком уровне вакцинации россиян и приближении критической ситуации с ковидом уже говорил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Он призвал тех, кто еще не сделал прививку не ждать дальше, а просто пойти в ближайший пункт, но перед этим пройти экспресс-тест, чтобы прервать цепочку заражений.

Проценко пояснил, что сегодня в России доминирует штамм «дельта», который отличается повышенной заразностью, а протекает заболевание иначе. Наработанные правила лечения и протоколы могут просто не сработать.