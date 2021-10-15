Проценко охарактеризовал ситуацию с ковидом в России как близкую к критической

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко прокомментировал сложившуюся ситуацию с коронавирусом в России. По его словам, она близка к критической, ведь в регионах занято очень много коек в инфекционных моногоспиталях. Об этом сообщил сайт NEWS.ru со ссылкой на Telegram-канал медика.

По словам Проценко, такая ситуация может быть связана с низкими темпами вакцинации, а также с невыполнением противоэпидемических мер. Медик посоветовал не откладывать поход за прививкой, а также делать экспресс-тест, чтобы вовремя прервать цепочку заражений.

«Оперативный анализ показывает, что дельта-штамм стал доминирующим. У него более высокая контагиозность, у пациентов заболевание протекает иначе, наработанные алгоритмы лечения и протоколы работают не так эффективно», — пояснил главврач.

Он посоветовал своим коллегам разговаривать с больными «откровенно и без прикрас». Проценко считает, что врачи «сильно недорабатывают» в плане разъяснений.