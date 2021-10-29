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    29 октября 2021, 12:05

    Стало известно главное преимущество назальной вакцины от коронавируса

    Вирусолог Альтштейн назвал отличительную особенность назальной вакцины от коронавируса

    Василиса Андреева, Ольга Назаркина

    Отличительной особенностью назальной вакцины от коронавируса является ее способность к выработке иммуноглобулинов класса А. Именно они первыми встречают коронавирус, когда он пытается проникнуть в организм, и дают ему отпор, рассказал «360» вирусолог, профессор НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

    Стало известно главное преимущество назальной вакцины от коронавируса

    По его словам, назальная вакцина, по сути, ни чем не отличается от обычной вакцины, которую вводят с помощью укола. Но вместе с тем между ними есть существенная разница.

    Дело в том, что вакцина от коронавируса в организме вызывает образование коронавирусного C-белка, который как раз дает иммунную реакцию. При этом образуются иммуноглобулины класса G — это главные иммуноглобулины, которые защищают от коронавируса, когда он попал уже внутрь организма. В случае с назальным вариантом препарата происходит также образование иммуноглобулинов класса А.

    «Они лучше образуются, когда вакцина дается именно через нос. Они очень важны, именно они первые встречают коронавирус, когда он пытается попасть в организм человека. Поэтому такая вакцина может очень хорошо защитить от первого удара вируса. Если он попадает внутрь, его уже встречают иммуноглобулины G. Они лучше образуются при внутримышечной инъекции», — пояснил профессор.

    По мнению Альтштейна, в будущем очень вероятен вариант сочетания этих вакцин. То есть один прием препарата будет проходить интерназально, а второй — внутримышечно.

    «Как будет решено точно, сейчас сказать не могу. Но это подход, который позволяет повысить первичную защиту организма. То есть сразу уменьшить возможность проникновения вируса в организм, а внутри его уже будут задерживать G», — подчеркнул специалист.

    Вирусолог уточнил, что пока назальная вакцина не применяется, какое-то время шли испытания, но они уже должны были быть завершены, поэтому, возможно, скоро ее начнут использовать. Альтштейн добавил, что такой вид вакцины может подойти и для ревакцинации, которую во время пандемии желательно проводить раз в полгода.