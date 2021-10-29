Стало известно главное преимущество назальной вакцины от коронавируса

Отличительной особенностью назальной вакцины от коронавируса является ее способность к выработке иммуноглобулинов класса А. Именно они первыми встречают коронавирус, когда он пытается проникнуть в организм, и дают ему отпор, рассказал «360» вирусолог, профессор НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По его словам, назальная вакцина, по сути, ни чем не отличается от обычной вакцины, которую вводят с помощью укола. Но вместе с тем между ними есть существенная разница.

Дело в том, что вакцина от коронавируса в организме вызывает образование коронавирусного C-белка, который как раз дает иммунную реакцию. При этом образуются иммуноглобулины класса G — это главные иммуноглобулины, которые защищают от коронавируса, когда он попал уже внутрь организма. В случае с назальным вариантом препарата происходит также образование иммуноглобулинов класса А.

«Они лучше образуются, когда вакцина дается именно через нос. Они очень важны, именно они первые встречают коронавирус, когда он пытается попасть в организм человека. Поэтому такая вакцина может очень хорошо защитить от первого удара вируса. Если он попадает внутрь, его уже встречают иммуноглобулины G. Они лучше образуются при внутримышечной инъекции», — пояснил профессор.

По мнению Альтштейна, в будущем очень вероятен вариант сочетания этих вакцин. То есть один прием препарата будет проходить интерназально, а второй — внутримышечно.

«Как будет решено точно, сейчас сказать не могу. Но это подход, который позволяет повысить первичную защиту организма. То есть сразу уменьшить возможность проникновения вируса в организм, а внутри его уже будут задерживать G», — подчеркнул специалист.

Вирусолог уточнил, что пока назальная вакцина не применяется, какое-то время шли испытания, но они уже должны были быть завершены, поэтому, возможно, скоро ее начнут использовать. Альтштейн добавил, что такой вид вакцины может подойти и для ревакцинации, которую во время пандемии желательно проводить раз в полгода.