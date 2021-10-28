Назальная вакцина усилит эффект «Спутника V». Но подойдет она не всем

В России может появиться назальная форма вакцины «Спутник V». Сейчас она находится на стадии клинических исследований. По словам вирусолога Анатолия Альтштейна, такая вакцина будет вырабатывать сразу два вида антител в организме, а также принесет меньше побочных эффектов. Ее планируют использовать для ревакцинации.

Разработка назальной вакцины

Фармкомпания «Генериум» на основе разработок Института имени Н. Ф. Гамалеи сделала интраназальную форму вакцины «Спутник V» и подала заявку на проведение клинических исследований. Об этом рассказал ТАСС генеральный директор компании Даниил Талянский.

«Она переносится гораздо мягче, чем обычная вакцина, а по эффективности она ничуть не уступает, по тем данным, которыми мы располагаем сегодня, традиционной форме вакцины», — заявил он.

Компания надеется на то, что Минздрав РФ одобрит проведение исследований, а уже через шесть-восемь месяцев продукт можно будет зарегистрировать и сделать доступным для других. Талянский отметил, что массовое производство можно будет запустить уже следующим летом.

Вакцина будет вводиться через нос и точно так же, как и внутримышечный «Спутник V», будет проходить в два этапа, ревакцинация — в один. При этом ее хранение не требует специальных условий и замораживать ее не нужно.

Сам Центр имени Гамалеи также занимается разработкой назальной вакцины и уже успел получить разрешение от Минздрава на проведение клинических исследований. В них должны принять участие 500 добровольцев. Предполагается, что исследования завершат к концу 2023 года.

Эффект вакцины

Назальная вакцина поможет обеспечить стопроцентную защиту от коронавируса. Если сначала привиться обычным «Спутником V», а затем сделать ревакцинацию назальным препаратом, то есть очень большая вероятность не только защитить себя от тяжелой формы ковида, но и в целом от заражения коронавирусом. Об этом РИА «Новости» сказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Мы предполагаем, хотя это надо будет изучать в ходе клинических испытаний, что такой иммунитет будет стерильным, то есть вакцинированный человек будет обладать не только гуморальным, но и мукозальным иммунитетом на уровне входных ворот», — сказал он.

Российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в разговоре с «360» объяснил, как именно будет работать вакцина. Во многом она ничем не отличается от обычной, просто вводится через нос.

«Вирус попадает на клетки носоглотки, проникает в них, вызывает там образование соответствующего антигена — и появляется иммунная реакция. Особенность этой иммунной реакции в том, что когда вирус проходит через слизистую оболочку и там возникает его эффект, то развиваются не только антитела IgG, но и антитела IgA», — отметил вирусолог.

Антитела IgA препятствуют проникновению коронавируса через слизистую оболочку. Такой иммунитет называют мукозальным. А если часть вируса все же проникнет в организм, то там его уже встретят антитела IgG.

Что касается побочных эффектов, то предполагается, что эту вакцину организм перенесет легче. Однако об этом пока рано говорить, поскольку результаты клинических испытаний еще не были опубликованы.

При этом Центр имени Гамалеи рассматривает новую форму вакцины исключительно как элемент ревакцинации. Ранее об этом же заявляла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в разговоре с ТАСС.

«Назальная вакцина служит для повышения иммунитета носоглотки, через которую и проникает вирус. Но только для тех людей, кто либо переболел, либо вакцинировался, либо у них высокие антитела. То есть это дополнительная защита от вируса», — подчеркнула она.