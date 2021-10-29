Гинцбург назвал срок действия назальной вакцины от коронавируса

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург оценил срок действия новой вакцины от коронавируса. Эта версия препарата будет работать не менее шести месяцев, рассказал он в интервью РИА «Новости».

«Этот вопрос тоже требует изучения, но во всяком случае, (прививаться — прим. ред.) не чаще, чем раз в полгода. Может быть, и реже», — обозначил ученый.

Ранее Гинцбург заявлял, что назальная вакцина обеспечит полноценную защиту от коронавируса. Он называл способ, который предотвратит не только тяжелое течение болезни, но и заражение SARS-CoV-2 вообще — нужно пройти сначала обычный полный цикл вакцинации, а затем ревакцинироваться назальным средством.

Это произойдет потому, что человек будет защищен иммунной системой не только изнутри, но и снаружи — препарат создаст барьер для инфекций в области слизистой носа.

Эксперты уже объясняли «360», что по составу такие «капли для носа» почти не отличаются от инъекционного «Спутника», но переноситься будут гораздо легче.