Назван гарантированный способ защиты от коронавируса

Прививка «Спутником V» и ревакцинация назальным препаратом защитят не только от тяжелого течения ковида, но и от заражения SARS-CoV-2 вообще. Об этом заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Мы предполагаем, хотя это надо будет изучать в ходе клинических испытаний, что такой иммунитет будет стерильным, то есть вакцинированный человек будет обладать не только гуморальным, но и мукозальным иммунитетом на уровне входных ворот», — приводит РИА «Новости» слова ученого.

Гинцбург подчеркнул, что назальная вакцина создает независимый барьер для проникновения коронавируса организм в области носа, через который люди заражаются чаще всего. Ранее Минздрав России разрешил испытания назальной вакцины от SARS-CoV-2, однако исследования еще не начались из-за недостатка денег.

Эпидемическая ситуация в России резко ухудшилась в начале осени. Регионы начали вводить новые ковидные ограничения, среди которых обязательная вакцинация отдельных категорий людей. Президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября. Специалисты считают, что эта мера поможет стабилизировать обстановку в стране.