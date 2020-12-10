Срок ограничения на алкоголь при вакцинации от коронавируса сократили до шести дней

Она отметила, что попросила бы граждан отказаться от употребления спиртного за три дня до прививки и на три дня после инъекции, чтобы не нагружать иммунную систему и позволить организму выработать антитела.

«Это важно для формирования как раз того иммунитета, который мы все ждем», — сказала вице-премьер. Она призвала журналистов внимательно слушать официальную информацию.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что отказаться от алкоголя нужно за две недели до иммунизации и на 43 дня после получения прививки. По ее словам, именно столько времени нужно для формирования антител к коронавирусу.

С этим предложением не согласился глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он заявил, что не стоит напиваться перед вакцинацией, но бокал шампанского после получения прививки вполне позволительны. Он пояснил, что большие объемы алкоголя плохо влияют на эффективную работу иммунной системы, а от маленькой дозы вреда не будет.

Опрошенные «360» эксперты отметили, что речь идет об ограничении больших доз. Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев отметил, что отравиться можно даже витаминами, если съесть их очень много за один раз.