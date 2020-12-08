Россиян предостерегли от употребления алкоголя до и после прививки от коронавируса

Она пояснила, что спиртное создает дополнительное напряжение для организма. Чтобы сохранилось здоровье и сформировался иммунитет, от употребления алкоголя нужно отказаться.

«Как минимум за две недели до иммунизации надо прекратить прием алкоголя. 42 дня от первой инъекции — это формирование иммунитета, и нужно поберечься», — заявила Попова.

Кроме того, глава Роспотребнадзора призвала отказаться от сигарет после вакцинации, так как дым сильно раздражает легкие.

Попова отметила, что в стране все готово для проведения масштабной вакцинации граждан. Партии препарата от коронавируса «Спутник V» уже поступили в больницы Московской области. Пока прививки получают только граждане, входящие группы риска.

С 15 декабря записаться на прививку в Московской области можно онлайн — в Единой медицинской информационно-аналитической системе. Там же можно узнать, где пройти тест на антитела.