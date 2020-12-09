Прививка от коронавируса несовместима с алкоголем? Дело не в количестве спиртного, а в дозе

В преддверии новогодних праздников россиян напугали полным отказом от алкоголя во время прохождения вакцинации от коронавируса. Граждан предупредили, что нужно отказаться от спиртного за две недели до инъекции и после укола подождать еще 42 дня, пока не сформируется иммунитет. Создатели вакцины «Спутник V» заявили, что речь идет о запрете злоупотребления алкоголем, а небольшие дозы, к примеру, бокал шампанского позволительны.

Алкоголь против иммунитета

С заявлением о том, что до и после прививки стоит отказаться от употребления спиртного выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она пояснила, что алкоголь создает в организме ненужное напряжение, поэтому ради сохранения своего здоровья лучше временно отказаться от горячительных напитков.

«Как минимум за две недели до иммунизации надо прекратить прием алкоголя. 42 дня от первой инъекции — это формирование иммунитета, и нужно поберечься», — заявила глава надзорного ведомства. Также Попова рекомендовала участникам вакцинации бросить курить, так как дым раздражает легкие.

С полным отказом от алкоголя не согласился глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он пояснил, что не нужно напиваться перед вакцинацией, но после инъекции можно употребить немного алкоголя.

Он пояснил, что большие дозы спиртного влияют на эффективную работу иммунной системы, а от маленькой дозы ничего не будет.

«Бокал шампанского выпить можно», — заявил ученый.

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что все зависит от работы печени человека, которая занимается переработкой алкоголя. Но за сутки перед прививкой спиртное лучше не употреблять. Это такое же правило, как и с лекарственными препаратами, которые нельзя мешать со спиртным.

Источник фото: pixabay

Знать меру

В мире есть только одна вакцина, после инъекции которой нужно отказаться от алкоголя — это препарат от желтой лихорадки. Если выпить сразу после укола, то в организме может быть сильная реакция. Об этом заявил в беседе с «360» заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев.

Он подчеркнул, что перед прививкой алкоголь действительно лучше не употреблять, но после это вполне возможно сделать. Срок в 42 дня он назвал нереальным.

Это очень странная ситуация. Когда вас прививают от гриппа вас никто не спрашивает собираетесь вы употреблять алкоголь или нет. Прививают и зависимых, но пока от прививки от гриппа никто не умирал. То есть заболеть они могут, но в легкой форме. Прививка — это же не 100 процентная защита Виталий Зверев заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета

Виталий Зверев отметил, что речь не о полном запрете, а об ограничении больших доз. Он напомнил, что вредных продуктов нет, вопрос только в их количестве. Отравиться можно даже витаминами, если употребить их очень в больших объемах.

«Вино — это хороший антиоксидант, который используется в небольших количествах. От малой дозы вреда не будет. Речь не идет о возлияниях, когда страдает сердечно-сосудистая система, но этому подвержены только люди, которые пьют постоянно», — пояснил он и отметил, что алкоголь достаточно быстро выводится из организма, если его небольшое количество.

Эксперт напомнил, что в желудке человека во время переработки некоторых продуктов всегда образуется естественный этанол. На вакцинацию это никак не повлияет.

«Когда мы боремся с пьянством, то речь идет о злоупотреблении, но это также, как диабетикам, которым нельзя сладкое, а можно только определенное количество. Здесь тоже самое. Можно, но только в небольших количествах», — подытожил он.