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    08 декабря 2020, 18:06

    Привитым от коронавируса россиянам разрешили выпить бокал шампанского

    Андрей Иванов

    Напиваться перед или после прививки от коронавируса категорически нельзя. Алкоголь отрицательно влияет на иммунную систему. Но бокал шампанского пропустить можно, заявил глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург.
    Привитым от коронавируса россиянам разрешили выпить бокал шампанского

    «Речь идет о том, что напиваться не надо никогда, тем более во время вакцинации, потому что повышение уровня алкоголя до 1% в организме человека влияет не только на психику и на поведение, но и на иммунную систему, на ее эффективность по отношению к любой вакцинации, не только к этой. <…> Бокал шампанского выпить можно!» — приводит РИА «Новости» слова ученого.

    Гинцбург отметил, что стакан водки — это как раз 1% алкоголя, поэтому напитки такой крепости и в таком количестве необходимо исключить.

    Глава Роспотребнадзора Анна Попова предостерегла россиян от употребления алкоголя при вакцинации от 2019-nCoV.

    «Как минимум за две недели до иммунизации надо прекратить прием алкоголя. 42 дня от первой инъекции — это формирование иммунитета, и нужно поберечься», — пояснила Попова. После прививки стоит отказаться и от сигарет, так как табачный дым раздражает легкие.